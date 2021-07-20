СК возбудил уголовное дело против начальника УГИБДД Ставропольского края
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, сообщили в пресс-службе СК РФ. Как следует из текста сообщения, речь идет о сумме более 19 миллионов рублей.
Полковник Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство о заключении этих лиц под стражу.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что правоохранители задержали более 35 сотрудников ставропольского ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым.
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