Начальник управления ГИБДД Ставропольского края задержан по подозрению в коррупции

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что в Ставропольском крае правоохранители задержали более 35 сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым.

По его словам, полицейским вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями.

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от «блатных номеров» и пропуска большегрузов - до торговли песком», - написал депутат.

Кроме того, Хинштейн опубликовал фотографии дома Сафонова, на которых можно увидеть комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, а также позолоченные лестницы и «золотые» унитазы.

Источники ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что Сафонов был задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях, по местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски.

Ранее Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему заместителю директора ФСИН Валерию Максименко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки, сообщает RT.

