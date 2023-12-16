СК возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в ведомстве.

Патриарх Кирилл заявил, что россияне могут «потерять страну» из-за мигрантов

Накануне МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла. Согласно базе данных, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) числится в розыске с 11 ноября. Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц украинских ведомств.

Служба безопасности Украины (СБУ) 4 ноября предъявила Кириллу обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «планировании и ведении агрессивной войны», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный КомитетУкраинаПатриарх Кирилл

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