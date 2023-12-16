СК возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в ведомстве.
Накануне МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла. Согласно базе данных, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) числится в розыске с 11 ноября. Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц украинских ведомств.
Служба безопасности Украины (СБУ) 4 ноября предъявила Кириллу обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «планировании и ведении агрессивной войны», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Политические долги» погашать не выгодно: Экономист раскрыл пользу уплаты процентов
- Памятник Егору Летову предложили установить в Омске
- Власти Курской области опровергли информацию об открытии аэропорта
- Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на должность президента
- Полиция задержала более 80 мигрантов на столичном рынке «Садовод»
- «Пацаны, бросайте оружие, сдайтесь в плен!» Украинские пограничники обвинили командование ВСУ
- СК возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла
- МЧС предупредило москвичей о снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с
- Эмир Кувейта шейх Наваф умер в возрасте 86 лет
- СМИ: Певица Орбакайте вернется обратно в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru