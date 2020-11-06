Уголовное дело завели на медсестру, таскавшую детей за волосы в Новосибирске

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которая подозревается в жестоком обращении с детьми.



Действиями медработницы правоохранители заинтересовались после опубликованного в интернете видео, на котором медсестра Новосибирской туберкулезной больницы берёт малолетнего ребёнка за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что подобные действия женщины носят систематический характер.

В настоящее время медсестра отстранена от работы.

Уголовное дело возбуждено по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей работником медорганизации, если это деяние соединено с жестоким обращением», максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы.