СК возбудил дело против не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова охранников

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как охранники не пустили на территорию строительства северного намыва Васильевского острова в Санкт-Петербурге главу СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием мигрантов

Ранее стало известно, что Бастрыкина в гражданской одежде и без охраны не допустили на объект. Позже глава СК вернулся на территорию строительства в сопровождении сотрудников ОМОН.

По данным Следкома, на территории объекта на Морской набережной сотрудники организации «Агис» умышленно совершили действия, выходящие за пределы установленных законодательством полномочий — противодействовали сотрудникам СК.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о превышении полномочий работниками частной охранной организации», — указали в ведомстве.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный Комитет

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