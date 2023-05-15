СК возбудил дело против не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова охранников

Ранее стало известно, что Бастрыкина в гражданской одежде и без охраны не допустили на объект. Позже глава СК вернулся на территорию строительства в сопровождении сотрудников ОМОН.

По данным Следкома, на территории объекта на Морской набережной сотрудники организации «Агис» умышленно совершили действия, выходящие за пределы установленных законодательством полномочий — противодействовали сотрудникам СК.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о превышении полномочий работниками частной охранной организации», — указали в ведомстве.

