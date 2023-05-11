Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием мигрантов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил рост числа тяжких преступлений, совершенных приезжими. Об этом пишет «Интерфакс».
Глава СК уточнил, что в 2022 году количество мигрантов в России увеличилось на 2,5 миллиона. Резко выросло количество совершенных ими тяжких преступлений, констатировал председатель ведомства.
За прошлый год количество совершенных приезжими тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 37% - с 11 тысяч до 15 тысяч, сказал он.
Министерство внутренних дел ранее предложило заменить госконтроль за приезжими административным надзором. В ведомстве пояснили, что речь идет о профилактике административных правонарушений и преступлений в области миграции, передает «Радиоточка НСН».
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