Бастрыкин заявил о росте числа преступлений с участием мигрантов

Глава СК уточнил, что в 2022 году количество мигрантов в России увеличилось на 2,5 миллиона. Резко выросло количество совершенных ими тяжких преступлений, констатировал председатель ведомства.

За прошлый год количество совершенных приезжими тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 37% - с 11 тысяч до 15 тысяч, сказал он.

Министерство внутренних дел ранее предложило заменить госконтроль за приезжими административным надзором. В ведомстве пояснили, что речь идет о профилактике административных правонарушений и преступлений в области миграции, передает «Радиоточка НСН».

