СК возбудил дело против блогера Митрошиной за неуплату налогов

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица). <...> Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», — указали в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, с октября 2020 по май 2022 года блогер получила доход от реализации курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит». Митрошина является индивидуальным предпринимателем; не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать необходимые налоги, она использовала аффилированные и контролируемые ею ИП, на счета которых для сокрытия дохода переводила полученные средства.

Отмечается, что в рамках расследования по месту регистрации Митрошиной и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, провели обыски. Правоохранители проводя следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, пишет РИА ФАН.

Ранее блогера Валерию Чекалину (Лерчек) обвинили в уклонении от оплаты налогов в особо крупном размере, напоминает Ura.ru. По данным следствия, обвиняемая не выплатила государству более 300 млн рублей. При этом мужа блогерши, Артема Чекалина, обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

