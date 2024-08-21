СК возбудил дело после обнаружения непогребенных 49 тел в морге в Ленобласти
Управление Следственного комитета по Ленинградской области инициировало уголовное дело после обнаружения на территории морга в Токсово незахороненных тел, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Максимальная мера наказания по этой статье — арест на срок до трех месяцев.
По данным следствия, сотрудники администрации Токсовского городского поселения не организовали надлежащее захоронение тел умерших, у которых не оказалось родственников или постоянного места жительства.
По информации ведомства, из-за халатности должностных лиц администрации не было произведено захоронение не менее 49 тел. Пресс-служба отмечает, что председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru