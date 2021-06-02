СК возбудил дело после наезда электросамоката на ребенка в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по факту наезда электросамоката на четырехлетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

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Преступление квалифицируется частью 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". По данным следователей, ребенок находился в парке имени 40-летия ВЛКСМ Колпинского района Петербурга во вторник 1 июня.

Наезд совершил мужчина. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее еще двое детей в Невском и Московском районах Петербурга получили травмы из-за наезда на них электросамокатов. Председатель СК поручил городским следователям разобраться в происшествиях.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РебенокУголовное ДелоСанкт-Петербург
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