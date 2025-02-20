СК возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии гражданам России

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разжигании ненависти в отношении русских, армян и абхазов с российским гражданством, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В деле фигурируют призывы к преследованию этих национальностей, массовым репрессиям и насилию против армян, которые были размещены в интернете. В частности, речь идет о нарушении пункта «а» ч. 2 ст. 282 УК, касающегося разжигания ненависти с угрозой применения насилия.

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Следователи проверяют возможную причастность к преступлению нескольких человек, включая Энвера Бганбу, Юрия Ванабу, Дмитрия Ардзинбу и других. Помимо этого, СК начал проверку по делу о нарушении прав граждан на выборах президента Абхазии, в частности, по факту давления на местных руководителей в селе Цандрипш Гагрского района.

По данным следствия, 19 февраля группа из нескольких десятков человек пыталась склонить армянских избирателей отказаться от участия в выборах, прибыв в поселение на 20 автомобилях, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mosobl.sledcom.ru
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