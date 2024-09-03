СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений

В отношении трех сотрудников миграционных подразделений Москвы были возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Следственные органы возбудили дела против двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Москве. Им вменяется совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК (мошенничество).