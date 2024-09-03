СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
В отношении трех сотрудников миграционных подразделений Москвы были возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Следственные органы возбудили дела против двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Москве. Им вменяется совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК (мошенничество).
По данным следствия, до 7 августа текущего года подозреваемые ввели в заблуждение иностранных граждан, пообещав им сократить срок пребывания на территории России. За эти обещания они получили от иностранцев не менее 80 тыс. рублей, однако выполнить свое обещание не могли, так как не обладали необходимыми полномочиями.
Во время обысков на местах жительства и работы подозреваемых были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие их причастность к совершенному преступлению. В рамках расследования продолжаются следственные действия, и в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения. Помимо этого, будет проверена их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Москвы и Московской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения установило проведение олимпиады по Труду с этого учебного года
- Росаккредитации разрешила ввозить в РФ пиво из Северной Кореи
- СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
- Венгрия сняла с повестки встречи постпредов ЕС использование активов РФ
- Популярность песни «Третье сентября» объяснили обилием мемов
- Грузовик с урановыми отходами попал в ДТП в Киргизии
- Криштиану Роналду заявил, что хочет побить еще один рекорд
- Рок-группа «Три дня дождя» намерена сыграть самый длинный рок-концерт
- На Украине уволились сразу три министра
- ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru