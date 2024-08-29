В России появится новый формат депортации мигрантов
При депортации из России несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей, сообщает Ura.ru со ссылкой на новый приказ Министерства внутренних дел РФ.
«В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем. И находящийся на территории России», — сказано в документе.
Новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года. Изменения являются частью нового правового режима высылки мигрантов, установленного федеральным законом, который подписал глава государства Владимир Путин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что высылка будет действовать мигрантов с истёкшими или аннулированными документами, а также в случае совершения ими правонарушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru