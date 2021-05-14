СК: вице-губернатор Мордовии задержан за взятку
Следственный комитет России подтвердил, что бывший заместитель председателя правительства Мордовии - министр целевых программ Алексей Меркушкин задержан по подозрению в даче взятки.
В пресс-службе ведомства уточнили, что он был задержан при попытке пересечения российской границы.
По данным следствия, в 2015 году Меркушкин, бывший фактическим акционером «Мордовпромстройбанка», совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передали более 7 млн рублей управляющему отделением Нацбанка по Республике Мордовия Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ. Взятка была передана в обмен на отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, согласно которой финансовая организация могла лишиться лицензии.
Ранее по этому делу был отправлен под домашний арест бывший управляющий отделением Нацбанка, а бывший председатель совета директоров «Мордовпромстройбанк» арестован, передает ТАСС. Еще один фигурант был также помещен под домашний арест в рамках другого уголовного дела.
Ранее о задержании в аэропорту «Шереметьево» сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио
- Военные Азербайджана остались на территории Армении в Сюникской области
- СК: вице-губернатор Мордовии задержан за взятку
- Маск обеднел на 20 миллиардов долларов после участия в телешоу
- Гинцбург: Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году
- СМИ: Казанский стрелок предлагал одногруппнику вступить в секту
- СМИ: Хакеры из DarkSide похитили данные у Toshiba
- В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона в России
- США заявили о готовности сдерживать КНДР с помощью ядерного потенциала
- В Госдуме предложили ввести новые меры поддержки для пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru