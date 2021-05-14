СК: вице-губернатор Мордовии задержан за взятку

Следственный комитет России подтвердил, что бывший заместитель председателя правительства Мордовии - министр целевых программ Алексей Меркушкин задержан по подозрению в даче взятки.

В пресс-службе ведомства уточнили, что он был задержан при попытке пересечения российской границы.

По данным следствия, в 2015 году Меркушкин, бывший фактическим акционером «Мордовпромстройбанка», совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передали более 7 млн рублей управляющему отделением Нацбанка по Республике Мордовия Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ. Взятка была передана в обмен на отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, согласно которой финансовая организация могла лишиться лицензии.

Бывший вице-губернатор Мордовии задержан в «Шереметьево» по подозрению в даче взятки

Ранее по этому делу был отправлен под домашний арест бывший управляющий отделением Нацбанка, а бывший председатель совета директоров «Мордовпромстройбанк» арестован, передает ТАСС. Еще один фигурант был также помещен под домашний арест в рамках другого уголовного дела.

Ранее о задержании в аэропорту «Шереметьево» сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает Ura.ru.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный Комитет РфВзяткаМордовия
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