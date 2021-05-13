Бывший вице-губернатор Мордовии задержан в «Шереметьево» по подозрению в даче взятки
Бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» по подозрению в даче взятки в 7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на депутата Госдумы Александра Хинштейна.
«По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск», — рассказал парламентарий в беседе с агентством.
Как отметил Хинштейн, Меркушкина задержали в рамках расследования дела о даче взятки главе отделения мордовского центробанка. Бывший вице-губернатор, являвшийся одним из бенефициаров «Мордовпромстройбанка», якобы дал начальнику отделения 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей нарушения в деятельности кредитной организации.
По словам депутата, Меркушкин также проходит по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств при покупке принадлежащей республиканским властям собственности комплекса «Мордовэкспоцентр» «по заведомо не соответствующий действительности стоимости».
Как сообщил Хинштейн, согласно версии следствия при покупке было похищено 217 млн рублей из бюджета. Уголовные дела по статьям о получении и даче взятки были возбуждены еще в 2020 году.
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