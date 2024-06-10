Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84

Количество госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где ранее произошло массовое отравление, увеличилось до 84 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В сообщении ведомства отмечается, что в настоящее время в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы находится на лечении 84 пациента. При этом подчеркивается, что тяжелых случаев болезни выявлено не было.

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В понедельник Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации более 35 человек в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции, в том числе детей. По данным следствия, жители начали обращаться в медучреждения с признаками отравления с 7 июня.

Было установлено, что они употребляли питьевую воду, поступающую в их дома через водопроводные линии. По факту предоставления МУП «Буйнакскводоканал»" услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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