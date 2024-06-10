Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84

Количество госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где ранее произошло массовое отравление, увеличилось до 84 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В сообщении ведомства отмечается, что в настоящее время в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы находится на лечении 84 пациента. При этом подчеркивается, что тяжелых случаев болезни выявлено не было.