СК установил личность убийцы Игоря Талькова с помощью окровавленной рубашки

Фрагменты окровавленной рубашки, принадлежащей концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, сыграли ключевую роль в установлении его вины в убийстве певца в Санкт-Петербурге осенью 1991 года, сообщили в городском управлении Следственного комитета России.

Во вторник Петроградский районный суд Санкт-Петербурга провел предварительное заседание по делу об убийстве Игоря Талькова. Валерий Шляфман является обвиняемым в этом уголовном деле.