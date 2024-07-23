СК установил личность убийцы Игоря Талькова с помощью окровавленной рубашки
Фрагменты окровавленной рубашки, принадлежащей концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, сыграли ключевую роль в установлении его вины в убийстве певца в Санкт-Петербурге осенью 1991 года, сообщили в городском управлении Следственного комитета России.
Во вторник Петроградский районный суд Санкт-Петербурга провел предварительное заседание по делу об убийстве Игоря Талькова. Валерий Шляфман является обвиняемым в этом уголовном деле.
Следственные органы допросили более 50 свидетелей по всей России. Также были опрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. В результате было установлено, что один из специалистов сохранил образцы крови с рубашки Шляфмана, что способствовало выявлению виновного в убийстве.
Шляфман обвиняется в покушении на убийство и в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, которые были совершены способом, представляющим опасность для жизни, передает «Радиоточка НСН».
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