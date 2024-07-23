Следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова

Петроградский районный суд 23 июля спустя 33 года после убийства Талькова начнет рассматривать по существу уголовное дело его бывшего директора Шляфмана.

Брейдо отметил, что именно Шляфман спровоцировал потасовку между Тальковым и 28-летним охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. В разгар драки между мужчинами Шляфман выстрелил в Малахова, однако попал в Талькова. Брейдо рассказал, что в впоследствии Шляфман всячески врал и путал следствие. Также траектория выстрела и следы крови на рукаве рубашки Шляфмана доказали, что именно он произвел роковой выстрел.

Помимо этого, следователь указал, что у Шляфмана был прямой умысел на убийство Малахова, а на Талькова – косвенный. Брейдо отметил, что из нетяжкого обвинение переквалифицировали на особо тяжкое, это дало возможность судить сбежавшего в Израиль Шляфмана заочно. Сейчас ему вменяют умышленное убийство и покушение на убийство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



