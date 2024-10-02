СК: У фигурантов дела биржи Cryptex нашли пикап Tesla и вертолёт

На видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета РФ, показано, что в одном из жилищ, куда прибыли силовики, были обнаружены пачки денег в разной валюте и счётчик банкнот.

Кроме того, в ролик попали находящиеся в гараже автомобили Tesla, в том числе Tesla Cybertruck, и фургоны Mercedes-Benz, а также стоящий в ангаре синий вертолёт.

Ранее в СК РФ заявили, что ключевыми клиентами сервисов являлись киберпреступники и хакеры. Проведено 148 обысков в 14 субъектах России. Для проведения дальнейших следственных действий в Москву намерены доставить 96 фигурантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».