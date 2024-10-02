СК: У фигурантов дела биржи Cryptex нашли пикап Tesla и вертолёт
Следователи провели обыски у фигурантов уголовного дела анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.
На видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета РФ, показано, что в одном из жилищ, куда прибыли силовики, были обнаружены пачки денег в разной валюте и счётчик банкнот.
Кроме того, в ролик попали находящиеся в гараже автомобили Tesla, в том числе Tesla Cybertruck, и фургоны Mercedes-Benz, а также стоящий в ангаре синий вертолёт.
Ранее в СК РФ заявили, что ключевыми клиентами сервисов являлись киберпреступники и хакеры. Проведено 148 обысков в 14 субъектах России. Для проведения дальнейших следственных действий в Москву намерены доставить 96 фигурантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru