«Матери Беслана» отреагировали на идею пересмотра приговора террористу

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова оценила прошение, которое подал виновный в атаке на школу №1 террорист Нурпаши Кулаев о пересмотре его приговора. По ее словам, в случае выхода на волю единственного выжившего виновника атаки ждет самосуд.

«Если он выйдет, мы его разорвём. Если наши власти не примут соответствующих мер воздействия на него, то потерпевшие Беслана Кулаева порвут на куски», - заявила Сидакова в интервью NEWS.ru.

Сидакова рассказала, что разговаривала с террористом, и отметила, что он« хищник в человеческом обличье». На вопрос, хочет ли он, чтобы его дети выросли такими же, как их отец, преступник не смутился.

«Он говорит: "Я хороший сын". <..> Он показал свою настоящую волчью сущность, он из тех, кто будет убивать, если ему прикажут», - уверена глава комитета «Матери Беслана».

Сидакова добавила, что активисты уже обращались к властям РФ с просьбой отменить мораторий на смертную казнь по террористическим статьям. По её словам, террористы осознанно шли на преступление против «человечности и детей», поэтому к ним нельзя проявлять снисхождение.

