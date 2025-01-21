СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на депутата в Самаре

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением предметов, использованных в качестве оружия. В рамках расследования задержаны двое мужчин, которых подозревают в нападении на депутата, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 января. Очевидцы сообщили, что в одном из общежитий Самары трое мужчин избивали человека. Прибывшие на место полицейские, по словам свидетелей, рекомендовали заявительнице покинуть здание, чтобы избежать возможного конфликта.