СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на депутата в Самаре

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением предметов, использованных в качестве оружия. В рамках расследования задержаны двое мужчин, которых подозревают в нападении на депутата, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 января. Очевидцы сообщили, что в одном из общежитий Самары трое мужчин избивали человека. Прибывшие на место полицейские, по словам свидетелей, рекомендовали заявительнице покинуть здание, чтобы избежать возможного конфликта.

Заведено дело о нападении на депутата Госдумы в Самаре

Позже девушка обратилась за помощью к депутату кировского райсовета Сергею Турусину, который согласился сопроводить ее. По пути их автомобиль окружила группа неизвестных, начавших бить стекла и угрожать ножом. В ответ депутат открыл огонь из травматического пистолета.

В полиции подтвердили, что на место происшествия выезжали сотрудники, услышав сообщения о стрельбе. Они оказали помощь пострадавшим, которые, по словам одного из участников конфликта, ранее угрожали ему оружием, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Самарская ОбластьЗадержаниеСледственный Комитет

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