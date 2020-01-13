СК считает грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль были убиты в Центральноафриканской республике с целью грабежа. Об этом заявил зампред Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По словам Краснова, россияне вечером 30 июля отправились в сторону города Бамбари на встречу с «неустановленным» мужчиной. Несмотря на предупреждение об опасности, они отказались переночевать в городе. Во время поездки «неизвестные темнокожие вооруженные люди» остановили машину, потребовали от Джемаля, Радченко и Расторгуева выйти из машины и отдать вещи, а также фото- и видеоаппаратуру. Россияне отказались, и грабители их расстреляли, изложил версию СК Краснов.

Преступление совершили жители ЦАР или близлежащих стран, которые систематически совершают подобные преступления в этом регионе, добавил заместитель председателя СК России.

Командировку журналистов в ЦАР спонсировал центр «Досье», который финансирует Михаил Ходорковский. Центр провел свое расследование и предположил, что журналистов могли убить за попытку доказать присутствие бойцов частной военной компании «Вагнер» в ЦАР и их связь с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Политический аналитик Владимир Соловейчик сказал РИА ФАН, что СМИ Ходорковского намеренно искажали картину произошедшего, а на самом деле речь действительно идет о «сугубой уголовщине» без политических спекуляций.

