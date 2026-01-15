Бастрыкин: С начала СВО жертвами обстрелов ВСУ стали более тысячи человек
Атакам ВСУ с начала специальной военной операции подверглись 44 российских региона вне зоны боевых действий. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что с начала СВО возбудили 4338 уголовных дел по фактам обстрелов со стороны Украины артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотников, вторжения ВСУ на территорию РФ в августе 2024 года.
«Следствием зафиксировано свыше 11 тыс. обстрелов и террористических атак указанных территорий. В результате... установлена гибель 1 074 мирных жителей, из них 39 детей», - заявил Бастрыкин.
По словам главы СК, 5181 человек, в том числе 328 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. По всем таким фактам заведены уголовные дела.
Ранее Бастрыкин заявил, что материальный ущерб от обстрелов со стороны Украины в РФ составил 600 млрд рублей, пишет «Свободная пресса».
