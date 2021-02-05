СК РФ завершил следствие по делу Фургала

Следственный комитет РФ завершил следственные действия в рамках уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

Сергей Фургал рассчитывает на оправдательный приговор

«Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции», — сообщил защитник.

В понедельник Фургал и его адвокаты начнут ознакомление с более чем 70 томами материалов уголовного дела. Следствие рассчитывает, что все участники процесса изучат дело до конца апреля.

Ранее СК РФ предъявил бывшему губернатору обвинение в окончательной редакции. Следствие считает, что Фургал — организатор преступной группы, в 2004-2005 годах совершившей покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.

Экс-губернатора задержали 9 июля 2020 года и отправили в столичное СИЗО «Лефортово». После ареста Фургала в Хабаровске начались акции протеста. В начале января власти города заявили о прекращении акций в поддержку бывшего главы региона.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеСледственный КомитетСергей ФургалХабаровский Край
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