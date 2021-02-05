СК РФ завершил следствие по делу Фургала
Следственный комитет РФ завершил следственные действия в рамках уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.
«Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции», — сообщил защитник.
В понедельник Фургал и его адвокаты начнут ознакомление с более чем 70 томами материалов уголовного дела. Следствие рассчитывает, что все участники процесса изучат дело до конца апреля.
Ранее СК РФ предъявил бывшему губернатору обвинение в окончательной редакции. Следствие считает, что Фургал — организатор преступной группы, в 2004-2005 годах совершившей покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.
Экс-губернатора задержали 9 июля 2020 года и отправили в столичное СИЗО «Лефортово». После ареста Фургала в Хабаровске начались акции протеста. В начале января власти города заявили о прекращении акций в поддержку бывшего главы региона.
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