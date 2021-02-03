Сергей Фургал рассчитывает на оправдательный приговор

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отрицает все предъявляемые ему обвинения и рассчитывает на оправдательный приговор. Об этом заявил его адвокат Михаил Карапетян.

По словам адвоката, Фургал считает, что дело против него было «заказано».



Как сообщалось ранее, в среду Следственный комитет РФ предъявил обвинения экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в окончательной редакции.

Следствие полагает, что Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Эти преступления были обусловлены коммерческими интересами Фургала и борьбой за рынок металлолома.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года, его отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Российский лидер Владимир Путин вскоре отправил Фургала в отставку. Внезапный арест губернатора вызвал в Хабаровске акции протеста.

