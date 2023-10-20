СК РФ заочно предъявил обвинение украинскому нацисту Гунько

Следственный комитет России объявил о предъявлении заочного обвинения украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька). Ему вменяют геноцид мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны, информирует на своём сайте СК РФ.

Хунка служил в дивизии «Ваффен СС» «Галичина». Как подчеркнули в ведомстве, следствие получило документальное подтверждение о местах размещения и ведении боевых действий этим подразделением. Для этого были поднято документы в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны.

В Следственном комитете также сообщили, что сейчас решается вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и о его заочном аресте. Следствие направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.