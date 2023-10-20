СК РФ заочно предъявил обвинение украинскому нацисту Гунько

Следственный комитет России объявил о предъявлении заочного обвинения украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька). Ему вменяют геноцид мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны, информирует на своём сайте СК РФ.

Хунка служил в дивизии «Ваффен СС» «Галичина». Как подчеркнули в ведомстве, следствие получило документальное подтверждение о местах размещения и ведении боевых действий этим подразделением. Для этого были поднято документы в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны.

В Следственном комитете также сообщили, что сейчас решается вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и о его заочном аресте. Следствие направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.

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Ярославу Гунько 98 лет. Он стал известен после того, как 22 сентября его пригласили в парламент Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-военнослужащего СС приветствовали в зале аплодисментами. Позднее спикер палаты общин Канады принёс извинения и подал в отставку, он утверждал, что не знал о службе Гунько в рядах «Галичины».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Гунько пожаловался публично на ненависть в свой адрес, с которой он столкнулся после этого скандала, и заявил о намерении уехать из Канады в Южную Америку.

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Фото: Скриншот видео
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