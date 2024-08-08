СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство журналиста Поддубного
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело после ранения репортера ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.
По её словам, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (часть 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), а также воспрепятствование законной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ).
Петренко отметила, что в настоящее время следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного. Она также добавила, что благодаря своевременным и оперативным действиям силовиков военкора удалось благополучно эвакуировать и доставить в госпиталь.
Ранее врач заявил, что военкор Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru