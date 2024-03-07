СК РФ разыскивает более 700 иностранных наемников из состава ВСУ
Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 граждан зарубежных стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом стало известно по результатам оперативного совещания, которое провел в Донецке руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
Все разыскиваемые стали фигурантами уголовного дела о наёмничестве. Некоторые из них заочно арестованы. При этом в суд уже направлены дела в отношении трёх граждан Грузии. По данным СК, они входят в состав «Грузинского национального легиона». Его командир включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в перечне разыскиваемых значатся также граждане Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Новой Зеландии. Некоторые из заочно арестованы по решения российских судов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru