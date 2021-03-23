СК РФ проверит высказывания скопинского маньяка в СМИ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следкома проверить высказывания в СМИ «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом сообщает официальный представитель Светлана Петренко в заявлении на официальном сайте СК РФ.

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Накануне было обнародовано интервью, которое у Мохова взяла журналистка Ксения Собчак. По данным Петренко, появление Мохова в медиаполе вызвало "широкий общественный резонанс". По данным Петренко, следком зафиксировал обращения от представителей СМИ и общественных организаций, в которых предполагается, что Мохов готовится к новым преступлениям.

Петренко заявила, что глава СК Бастрыкин поручил следователям провести "процессуальную проверку" всех высказываний "скопинского маньяка", которые прозвучали в СМИ. Следователи также должны дать словам Мохова правовую оценку.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СМИПроверкаСК РФАлександр Бастрыкин
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