СК РФ проверит высказывания скопинского маньяка в СМИ

Накануне было обнародовано интервью, которое у Мохова взяла журналистка Ксения Собчак. По данным Петренко, появление Мохова в медиаполе вызвало "широкий общественный резонанс". По данным Петренко, следком зафиксировал обращения от представителей СМИ и общественных организаций, в которых предполагается, что Мохов готовится к новым преступлениям.

Петренко заявила, что глава СК Бастрыкин поручил следователям провести "процессуальную проверку" всех высказываний "скопинского маньяка", которые прозвучали в СМИ. Следователи также должны дать словам Мохова правовую оценку.

