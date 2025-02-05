СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года
Следственный комитет (СК) предлагает запретить продажу в России любых алкогольных напитков молодежи до 21 года, об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции…лицам, не достигшим 21-летнего возраста», - отметил он.
Также он отметил, что это касается и слабоалкогольной, и пивоваренной продукции.
Такое заявление глава СК сделал на заседании расширенной коллегии ведомства.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что вопрос о продаже винных напитков через интернет в России пока «заморожен», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru