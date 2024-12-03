СК РФ помог возместить ущерб по экономическим преступлениям на 102 млрд рублей

Ущерб в размере 111 млрд 743 млн рублей был возмещён российскими следователями в 2024 году на стадии расследования. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В ходе оперативного совещания по вопросам возмещения ущерба, причинённого преступлениями, было уточнено, что 102 млрд рублей из указанной суммы были возмещены по преступлениям экономической направленности.

Кроме того, в текущем году государству возместили почти 87 млрд рублей неуплаченных налогов.

«Возмещение ущерба – это важный показатель нашей работы», – подчеркнул председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов заявил, что суд присяжных следует распространить на экономические преступления, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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