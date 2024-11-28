Начальника дорожного управления в Мелитополе обвинили в мошенничестве
Против руководителя филиала Бердянского дорожно-эксплуатационного управления в Мелитополе возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области.
По версии следствия, чиновник совершал преступления в период с января 2023 года по май 2024 года. Утверждается, что глава филиала назначал на руководящие должности людей, не выполнявших свои обязанности, и присваивал себе их зарплату. Среди назначенных на должность лиц оказалась жена фигуранта. Ущерб компании превысил 3,5 млн рублей.
Обвиняемого задержали, а также наложили арест на его имущество суммарной стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере.
Ранее по подозрению в мошенничестве задержали проректора Российского университета дружбы народов Анжелу Должикову. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru