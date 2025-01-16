СК РФ: По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек
Ещё два человека были задержаны по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что это Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которые по заданию куратора арендовали и оплачивали комнату в подмосковном хостеле, где после совершения теракта должен был укрыться непосредственный исполнитель Ахмаджон Курбонов.
«Падиев лично ездил в хостел, произвёл оплату, а затем в одном из ТЦ Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев оплачивал продление аренды», - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанным предъявлено обвинение по статье о совершении теракта организованной группой.
Теракт, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, был совершен 17 декабря. Курбонов оставил электросамокат с бомбой возле дома, а после того как военные подошли к нему, привёл взрывное устройство в действие, сообщает RT.
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