СК РФ: К гибели американца Бентли в Донецке причастны четверо российских военных

К убийству американского военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли причастны четверо российских военных, установил Следственный комитет России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2014 году журналист вступил в ополчение ДНР, где получил позывной «Техас». Весной 2024 года стало известно о его пропаже, агентство Sputnik также сообщило, что Бентли был его сотрудником.

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Следствие установило, что журналиста убили четверо военнослужащих Вооруженных сил России: Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

По версии следователей, 8 апреля 2024 военнослужащие применили к Бентли физическое насилие, после чего мужчина погиб. Впоследствии они пытались избавиться от его тела.

Фигурантам предъявили обвинения по статьям «превышение должностных полномочий», «надругательство над телами умерших» и «укрывательство преступлений».

О гибели Бентли в апреле сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Свободная пресса».


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Фото: arh.sledcom.ru
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