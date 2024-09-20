СК РФ: К гибели американца Бентли в Донецке причастны четверо российских военных

Следствие установило, что журналиста убили четверо военнослужащих Вооруженных сил России: Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

По версии следователей, 8 апреля 2024 военнослужащие применили к Бентли физическое насилие, после чего мужчина погиб. Впоследствии они пытались избавиться от его тела.

Фигурантам предъявили обвинения по статьям «превышение должностных полномочий», «надругательство над телами умерших» и «укрывательство преступлений».

О гибели Бентли в апреле сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Свободная пресса».



