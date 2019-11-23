СК разыскивает криминального авторитета Жаринова

Следственный комитет России против криминального авторитета Виктора Жаринова возбудил уголовное дело и объявил россиянина в розыск, сообщается на сайте ведомства.

36-летнему Виктору Жаринову вменяется в вину нарушение статьи 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). В мае 2013 года мужчина стал вором в законе в Нижегородской области. С этого периода до ноября 2019 года Жаринова подозревают в организации тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе похищения.

Следователи проводят оперативные мероприятия по установлению местонахождения Виктора Жаринова.

Ранее НСН сообщала об экстрадиции из России в Испанию «вора в законе» Тариела Ониани.



