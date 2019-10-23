РФ экстрадировала в Испанию «вора в законе» Тариела Ониани
После 10 лет заключения в России криминального авторитета Тариелы Ониани (Таро) Россия передала его Испании. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным издания, в Испании его обвиняют в хищении предметов искусства в составе преступной группировки. В России Таро отбывал наказание за похищение человека и вымогательство с 2009 по 2019 годы.
Ранее 9 апреля текущего года НСН сообщала, что Ониани попал под стражу сразу после освобождения из колонии в Оренбургской области. Запрос на его арест в РФ направила Испания. Экстрадиция в Испанию откладывалась в связи с наличием у Ониани российского паспорта, который позже был аннулирован.
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