СК расследует убийство детдомовцев в Ейске нацистами в 1942 году
Следственный комитет занялся одним из преступлений немецких нацистов. Возбуждено уголовное дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников детского дома в Ейске. Как отмечает RT, такое решение принято после того как Федеральная служба безопасности рассекретила архивные данные по этим событиям.
Установлено, что карательные операции в период оккупации Краснодарского края в 1942—1943 годах проводила зондеркоманда СС-10 «а», которой командовал доктор Курт Кристман. Воспитанники ейского детского дома были умерщвлены в мобильных газовых камерах 9 и 10 октября 1942 года. В изуверстве принимали участие руководитель гестапо Ейска обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух.
Как сообщает Москва 24, всего нацисты убили 214 детей – 102 девочки и 112 мальчиков. Тела были найдены после освобождения Краснодарского края от немцев в 1943 году в окрестностях Широчанского хутора. В послевоенное время останки перенесли на городское кладбище. На могиле значатся слова: «Я, раненный детством, войну проклинаю».
Некоторые виновники массовой казни несовершеннолетних, в том числе Кристман, были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и ряд других лиц сумели избежать наказания.
Как подчёркивают в СК, согласно международному праву и уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, подобного рода преступления против человечности не имеют срока давности.
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