СК обнаружил хищения в закупках Росгвардии на сумму более 680 млн рублей
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту закупок для Росгвардии обмундирования в 2017-2019 годах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что Росгвардия в течение двух лет заключала контракт на поставку обмундирования с одним и тем же поставщиком по завышенным ценам. Хотя в материале дела в текущий момент нет подозреваемых или обвиняемых, следствие требует от гендиректора компании явиться с повинной для дачи показаний.
Источник издания утверждает, что дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нанесенный должностными лицами военного ведомства ущерб может составить по меньшей мере 680 миллионов рублей.
Фигурантом уголовного дела может стать задержанный ранее экс-заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко. Росгвардия заключила с компанией «Спецшвейснаб» 134 контракта на сумму свыше 3,6 млрд рублей. Следствие считает, что контракты были заключены по завышенным ценам и в обход требований об открытом конкурсе.
Милейко был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным летом 2019 года. Через три месяца после увольнения в отношении экс-генерала завели уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
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