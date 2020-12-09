СК обнаружил хищения в закупках Росгвардии на сумму более 680 млн рублей

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту закупок для Росгвардии обмундирования в 2017-2019 годах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Росгвардия в течение двух лет заключала контракт на поставку обмундирования с одним и тем же поставщиком по завышенным ценам. Хотя в материале дела в текущий момент нет подозреваемых или обвиняемых, следствие требует от гендиректора компании явиться с повинной для дачи показаний.

Источник издания утверждает, что дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нанесенный должностными лицами военного ведомства ущерб может составить по меньшей мере 680 миллионов рублей.