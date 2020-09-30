Куратор «группы смерти» получил реальный срок
Кураторы «группы смерти» получили восемь лет лишения свободы и шесть лет условного лишения свободы. Об этом говорится на сайте СК РФ.
С октября по декабрь 2016 года житель Ханты-Мансийского автономного округа и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа общались со школьницей через соцсеть, последовательно подавляя ее волю и принуждая к причинению себе повреждений.
Последнее задание привело бы девочку к смерти, если бы в ситуацию не вмешались ее родители и психологи.
Фигуранты этого дела были признаны виновными по статье УК РФ «покушение на убийство».
Толмачев будет отбывать наказание в колонии строгого режима, у Синельниковой условное наказание.
Ранее сегодня РЕН ТВ сообщило о жительница Тюмени, снимающей прямые эфиры, во время которых бьет и оскорбляет с употреблением мата своих детей.
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