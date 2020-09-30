Куратор «группы смерти» получил реальный срок

Последнее задание привело бы девочку к смерти, если бы в ситуацию не вмешались ее родители и психологи.

Фигуранты этого дела были признаны виновными по статье УК РФ «покушение на убийство».

Толмачев будет отбывать наказание в колонии строгого режима, у Синельниковой условное наказание.

Ранее сегодня РЕН ТВ сообщило о жительница Тюмени, снимающей прямые эфиры, во время которых бьет и оскорбляет с употреблением мата своих детей.



