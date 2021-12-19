СК проводит проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
19 декабря 202103:33
Следственные органы Свердловской области проверят информацию о пенсионерке, которую водитель выволок из автобуса, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Екатеринбурге. Водитель оставил женщину лежать на асфальте с тростью из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Региональная прокуратура уже ведет проверку.
Ранее в Волгограде кондуктор высадила девочку-инвалида из трамвая. Ребенку вечером пришлось пешком пройти несколько остановок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru