СК проводит проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Водитель оставил женщину лежать на асфальте с тростью из-за того, что она долго поднималась по ступенькам. Региональная прокуратура уже ведет проверку.

Ранее в Волгограде кондуктор высадила девочку-инвалида из трамвая. Ребенку вечером пришлось пешком пройти несколько остановок.

