СК проверит жалобу бабушки оставленных в Шереметьево детей на угрозы их отца

По ее словам, в СК дадут правовую оценку действиям мужчины. Если будут выявлены достаточные основания, следователи примут в отношении него процессуальное решение, заявила Марковская.

Напомним, 26 января сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были обнаружены двое мальчиков пяти и семи лет без сопровождения взрослых. В рюкзаке одного из них была записка, в которой отец просил поместить сыновей в приют и обещал за ними вернуться. Свое решение объяснил сложными обстоятельствами. Во вторник Гаврилов пришёл с повинной к следователям в Батайске.

