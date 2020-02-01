СК проверит жалобу бабушки оставленных в Шереметьево детей на угрозы их отца
Следственный комитет (СК) России намерен проверить жалобу бабушки оставленных в Шереметьево детей на угрозы со стороны их отца, информирует ТАСС, ссылаясь на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.
По ее словам, в СК дадут правовую оценку действиям мужчины. Если будут выявлены достаточные основания, следователи примут в отношении него процессуальное решение, заявила Марковская.
Напомним, 26 января сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были обнаружены двое мальчиков пяти и семи лет без сопровождения взрослых. В рюкзаке одного из них была записка, в которой отец просил поместить сыновей в приют и обещал за ними вернуться. Свое решение объяснил сложными обстоятельствами. Во вторник Гаврилов пришёл с повинной к следователям в Батайске.
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