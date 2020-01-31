Брошенных отцом в Шереметьево детей привезут к бабушке 2 февраля
Двое мальчиков шести и девяти лет, которых отец бросил с вещами и документами в аэропорту Шереметьево 26 января, уже в это воскресенье будут у своей бабушки в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, передает РИА Новости.
Детей доставят самолётом в Хабаровск, а в Комсомольск-на-Амуре они с сопровождающими поедут либо на поезде, либо на автобусе.
Мать мальчиков в последнее время не общалась с ними, а новому супругу сказала, что это приемные дети.
В отношении отца детей сначала возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. Накануне стало известно, что следствие подозревает мужчину в избиении бывшей жены и детей, сообщает РИА ФАН. Возбуждено уголовное дело по признакам преступление «истязание».
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