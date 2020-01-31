Брошенных отцом в Шереметьево детей привезут к бабушке 2 февраля

Детей доставят самолётом в Хабаровск, а в Комсомольск-на-Амуре они с сопровождающими поедут либо на поезде, либо на автобусе.

Мать мальчиков в последнее время не общалась с ними, а новому супругу сказала, что это приемные дети.

В отношении отца детей сначала возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. Накануне стало известно, что следствие подозревает мужчину в избиении бывшей жены и детей, сообщает РИА ФАН. Возбуждено уголовное дело по признакам преступление «истязание».

