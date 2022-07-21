СК проверит заявления новосибирского депутата о погибших российских военнослужащих

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирским коллегам дать правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее независимый депутат Пирогова в соцсетях неуважительно высказалась о погибших военнослужащих. Так парламентарий отреагировала на один из материалов в СМИ, в котором родные солдат поблагодарили власти за достойную организацию похорон погибших. Позже группа муниципальных и областных депутатов обратилась к Бастрыкину с просьбой дать оценку действиям Пироговой.

Как отметили в СК, глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении Хельги Пироговой. Следователям в рамках процессуальной проверки предстоит изучить все доводы депутатов и доложить о результатах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеНовосибирскСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин
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