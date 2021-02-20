СК проверит высказывания Навального на процессе по клевете

Ранее прокуратура ходатайствовала о передаче материалов дела на проверку в СК. В ходе слушаний Навальный неоднократно позволял себе оскорбительные реплики в адрес других участников процесса. Кроме того, политик получал замечания от судьи за оскорбительное поведение и некорректные вопросы.

Суд постановил выделить высказывания оппозиционера из материалов дела и направить в столичное управление СК «для проверки и дачи правовой оценки».

Ранее в субботу Навального признали виновным в клевете и назначили ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

