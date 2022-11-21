СК проверит высказывания экс-игрока «Что? Где? Когда» Аскерова против ВС РФ
Следственный комитет намерен проверить высказывания бывшего игрока «Что? Где? Когда» Ровшана Аскерова против Вооружённых сил РФ и дать им правовую оценку, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что речь идёт об интервью, которое знаток дал украинскому YouTube-каналу.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Сам знаток назвал возбуждённое в отношении и него дело выдуманным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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