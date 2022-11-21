СК проверит высказывания экс-игрока «Что? Где? Когда» Аскерова против ВС РФ

Следственный комитет намерен проверить высказывания бывшего игрока «Что? Где? Когда» Ровшана Аскерова против Вооружённых сил РФ и дать им правовую оценку, сообщает пресс-служба ведомства.

Знаток Аскеров заявил, что игру «Что? Где? Когда» «слили в сортир»

В сообщении говорится, что речь идёт об интервью, которое знаток дал украинскому YouTube-каналу.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Сам знаток назвал возбуждённое в отношении и него дело выдуманным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:СпецоперацияУголовное ДелоСледственный Комитет РфРовшан Аскеров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры