СК проверит состояние аварийных домов после обращения их жильцов к Путину
Следственный комитет РФ инициировал проверку нескольких аварийных домой в городе Асбест Свердловской области, в связи с обращением их жильцов к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Следователи устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации, после чего ей будет дана объективная правовая оценка.
Жители нескольких домов по улице 8 Марта в Асбесте записали видеообращение к президенту РФ об аварийном состоянии их жилых домов. По словам жильцов, дома признаны аварийными в 2010 году, в ролике говорится о трещинах в стенах и на потолках, отсутствии водоснабжения, протекающей крыше.
«Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья», - отметили в СК.
Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Лариса Кирьянова заявила, что жителям, которые обратились к президенту, предоставят новые квартиры до конца 2019 года, сообщает «РИА Новости».
В своем видеообращении жильцы также попросили президента переселить в их аварийные дома местных чиновников.
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