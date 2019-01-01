СК проверит состояние аварийных домов после обращения их жильцов к Путину

Следственный комитет РФ инициировал проверку нескольких аварийных домой в городе Асбест Свердловской области, в связи с обращением их жильцов к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации, после чего ей будет дана объективная правовая оценка.

Жители нескольких домов по улице 8 Марта в Асбесте записали видеообращение к президенту РФ об аварийном состоянии их жилых домов. По словам жильцов, дома признаны аварийными в 2010 году, в ролике говорится о трещинах в стенах и на потолках, отсутствии водоснабжения, протекающей крыше.

«Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья», - отметили в СК.

Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Лариса Кирьянова заявила, что жителям, которые обратились к президенту, предоставят новые квартиры до конца 2019 года, сообщает «РИА Новости».

В своем видеообращении жильцы также попросили президента переселить в их аварийные дома местных чиновников.

