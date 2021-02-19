СК проверит реабилитационный центр в Оренбургской области после сообщений об избиении детей
Следователи начали проверку после сообщений руководителя благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой об избиении детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление.
Накануне Межова рассказала, что дети в реабилитационном центре жаловались на избиения от старших воспитанников, которых воспитатели оставляли «следить за порядком». Она добавила, что воспитатели также применяли к детям насилие, запирали их в кладовке, не пускали в туалет вне расписания.
В Следственном комитете сообщили, что привлекут виновных к ответственности, если факты противоправных действий будут доказаны.
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