Следователи проверяют жалобу на избиение ученика директором школы в Карачаево-Черкесии
Следователи в Карачаево-Черкесии приступили к проверке информации о применении директором школы N4 в ауле Кызыл-Покун физической силы в отношении 11-летнего ученика. Об этом сообщили в региональном СКР.
Инцидент произошел во время урока математики, который проводил директор школы.
По результатам проверки следствие даст правовую оценку действиям руководителя учебного заведения и других должностных лиц.
На директора в правоохранительные органы пожаловался родитель побитого ученика. Педагог временно отстранен от работы.
Проверку сообщений о применении физической силы в отношении школьника также начала районная прокуратура.
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