Следователи проверяют жалобу на избиение ученика директором школы в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии приступили к проверке информации о применении директором школы N4 в ауле Кызыл-Покун физической силы в отношении 11-летнего ученика. Об этом сообщили в региональном СКР.

Инцидент произошел во время урока математики, который проводил директор школы.