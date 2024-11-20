СК проведет проверку из-за волокиты с делом об отравлении женщины в Самаре

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий самарского следственного отдела, который более 10 лет не может раскрыть уголовное дело об отравлении женщины в Самаре. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, соответствующее распоряжение было отдано после обращения родственников погибшей.

Женщина умерла в 2011 году после того, как была госпитализирована с отравлением. Несмотря на улучшение состояния, смерть наступила из-за травмы, полученной в больнице, в том числе из-за дефектов оказания медпомощи. Родственники считают, что следователи не расследовали должным образом действия врача, из-за чего сроки давности по делу о смерти по неосторожности истекли.

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Заявители также утверждают, что женщину могли отравить умышленно. Следователи начали расследование убийства только в 2015 году, однако дело вскоре было прекращено. Родные погибшей полагают, что расследование было затянуто, а виновные так и не были найдены.

Бастрыкин поручил направить проверку из центрального аппарата СК в Самарскую область для установления виновных в затягивании расследования и нарушении сроков. Также будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить объективную картину произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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