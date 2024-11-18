Бастрыкин поручил расследовать отравления газом в Нижегородской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области, сообщило ведомство через свой Telegram-канал.

По информации следственного управления СК по Нижегородской области, в ночь на 17 ноября в квартире дома на улице Ленина в деревне Новоликеево Кстовского района шестеро человек, включая четверых детей, почувствовали ухудшение самочувствия. Медики осмотрели пострадавших, двоих детей госпитализировали. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

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В ведомстве также сообщили о другом случае отравления угарным газом, произошедшем в Арзамасе, где пострадали три человека, включая двоих детей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, необходимости в госпитализации не возникло. Следователи отметили, что оба инцидента произошли в квартирах, оснащенных газовыми колонками.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления возбудить уголовные дела и представить отчет о проведенной работе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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