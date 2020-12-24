СК просит арестовать пятерых пособников Тесака

СК РФ требует отправить под стражу пятерых националистов, которые подозреваются в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Речь идет об Андрее Кайле, Павле Хрулеве, Максиме Хотулеве, Александре Лысенко и Алексее Гудилине. Всем им следствие уже предъявило обвинение по статье об «убийстве двух и более лиц», передает РИА ФАН.