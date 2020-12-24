СК просит арестовать пятерых пособников Тесака

СК РФ требует отправить под стражу пятерых националистов, которые подозреваются в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Речь идет об Андрее Кайле, Павле Хрулеве, Максиме Хотулеве, Александре Лысенко и Алексее Гудилине. Всем им следствие уже предъявило обвинение по статье об «убийстве двух и более лиц», передает РИА ФАН.

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В среду, 23 декабря, по этому делу суд отправил под арест на два месяца Семена Токмакова.

Ранее СК РФ сообщил о задержании в разных городах РФ шестерых человек, которые являются предполагаемыми соучастниками националиста Максима Марцинкевича. Они могут быть причастны к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств. Мотив убийства - ненависть на национальной почве.

Марцинкевич (Тесак) в сентябре покончил с собой в камере СИЗО.

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ФОТО: РИА Новости
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